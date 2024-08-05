Buca Belediyesi, eğitim alanındaki yatırım ve yeniliklerle dikkat çekiyor. Çınar Anaokulları, fiziki şartlarını, kapasitesini ve eğitim sistemini güçlendirerek yeni döneme merhaba dedi. Bu yıl toplam 250 öğrenciye eğitim verecek olan anaokullar, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın liderliğinde yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Buca'nın sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde yeni adımlar

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını sürdürüyor ve ailelerin okul öncesi eğitim masraflarını hafifletmeye yönelik olarak Çınar Anaokulları'nı yenileyerek hizmete sundu. Betontaş Çınar Anaokulu'ndaki açılış törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle muhtarları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yeni müfredat ve kulüp çalışmalarıyla eğlenceli eğitim

Başkan Görkem Duman, çocukların sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim alabilmesi için müfredatı yenilediklerini belirtti. İngilizce ders saatlerinin artırılması ve yeni kulüp çalışmalarıyla, çocuklar okulda hem eğlenip hem de öğrenebilecekler. Drama, jimnastik, robotik kodlama, neşeli bilimler ve halk oyunları dersleri ile çocukların okul deneyimleri zenginleştirilecek.

İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz eğitim

Başkan Duman, 3 yaş grubu için uyku sınıfları açtıklarını ve 3 yeni sınıf eklediklerini ifade etti. Bu yıl toplam 250 öğrencinin eğitim alacağı anaokullarında, sosyal belediyecilik ilkelerinden ödün verilmeden ihtiyaç sahibi aileler için ücretsiz eğitim imkanı sunulacak. Ayrıca, veliler 'Kreş Cepte' uygulamasıyla çocuklarının etkinlik fotoğraflarına, beslenme ve uyku durumlarına kolayca ulaşabilecekler.

Anaokullarında modern eğitim ve eğlenceli aktiviteler

Buca Belediyesi’ne bağlı Vali Rahmi Bey, Betontaş ve Çamlıkule Çınar Anaokulları'nda 3-6 yaş grubundan 250 öğrenci eğitim alacak. Betontaş Çınar Anaokulu'ndaki sınıf sayısı üçten altıya çıkarıldı ve toplamda 30 uzman eğitmen ile eğitim verilecek. Çocuklar, İngilizce, drama, jimnastik, spor, dans ve bilim gibi birçok alanda eğitim alacak.

Eğitimde her şey çocuklar için!

Buca'daki anaokullarının yenilenen yüzü, modern eğitim yöntemleri ve sosyal destekleriyle çocukların gelişimine katkı sağlamakta. Peki, yeni dönem ne tür yeniliklerle dolu olacak? Detaylar için bizi izlemeye devam edin!