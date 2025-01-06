Buca Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla açtığı zumba, pilates ve yoga kurslarına ilçede yaşayan kadınlardan büyük ilgi gördü. Spor salonlarını dolduran kadınlar, uzman hocalar eşliğinde hem spor yapıyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi

Buca Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz spor kursları, kadınların hem sağlıklı yaşam hem de sosyalleşme arayışlarına cevap veriyor. Pilates, yoga ve zumba dersleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, sabah saatlerinde Buca Yıldız Evlendirme Dairesi Spor Salonu ve Şirinyer Düğün Salonu’nda düzenleniyor. Kurslara katılan kadınlar, hem spor yaparak beden sağlığını koruyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Sağlıklı yaşamın kapıları aralanıyor

Kadınlar, Buca Belediyesi’nin sunduğu bu ücretsiz spor imkanı sayesinde uzman eğitmenler eşliğinde, sabah 09.00-10.00 saatleri arasında yapılan derslere katılabiliyor. Zumba, pilates ve yoga gibi farklı spor dalları, Bucalı kadınlar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Buca Belediyesi’nin sağlıklı yaşamı teşvik eden bu kursları, farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Kadınlar, spor yapmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı bulurken, düzenli olarak devam ettikleri derslerde hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına yatırım yapıyor.