Festivalde en iyi kiraz yetiştiricileri ödüllendirilirken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'ya özgü ürünlerin coğrafi işaretleme ile tescil edileceğini müjdeledi.

Kiraz yarışması'nda Buca'nın en iyileri belirlendi

Festival kapsamında düzenlenen "En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması"nda Ali Özgür Kınacı birincilik ödülünü kazandı. Remzi Altıparmak ve Kezban Altıparmak ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

Buca ürünleri coğrafi işaret alıyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, festivalin açılış konuşmasında Buca'ya özgü tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescil edileceğini açıkladı. Duman, "Buca'nın kirazı, bardacığı, Kırklar kavunu ve Razaki üzümü gibi ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak için coğrafi işaretleme çalışması başlattık" dedi.

Festivalde coşku ve keyif eksik olmadı

Geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde keşkek dövme, halk oyunları gösterileri, konserler ve tiyatro oyunları ile keyifli bir gün yaşandı. Festival, ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan'ın konseriyle sona erdi.