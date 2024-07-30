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Araç sahibi ve yol yardım ekipleri, arızalı aracı güvenli bir şekilde yoldan uzaklaştırma işlemlerine hızla devam ediyor.

Arızalı aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ederken, söz konusu noktadan geriye doğru yaklaşık 1.5 kilometre boyunca trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Buca 'dan Bornova istikametine doğru otoyol köprüsünü geçtikten yaklaşık 500 metre sonra sol şerit üzerinde arızalanmış bir araç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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