Buca'dan Bornova istikametine doğru otoyol köprüsünü geçtikten yaklaşık 500 metre sonra sol şerit üzerinde arızalanmış bir araç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
1.5 kilometrelik trafik yoğunluğu
Arızalı aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ederken, söz konusu noktadan geriye doğru yaklaşık 1.5 kilometre boyunca trafik yoğunluğu gözlemleniyor.
Araç sahibi ve yol yardım ekipleri, arızalı aracı güvenli bir şekilde yoldan uzaklaştırma işlemlerine hızla devam ediyor.
Editör: Simge Akbulut