Buca Belediyesi, ilçenin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. 8-13 yaş arasındaki 150 çocuk, Başkan Görkem Duman’ın davetiyle Gölet Tesisleri’ndeki lunaparkta doyasıya eğlendi.

Çocuklara davet mektupları gönderildi

Etkinlik öncesinde Başkan Duman, her çocuğun evine davet mektubu gönderdi. Ailelerinden izin alınan çocuklar, belediye tarafından tahsis edilen araçlarla lunaparka ulaştırıldı ve büyük bir coşkuyla karşılandı.

Lunaparkta eğlence dorukta

Çocuklar rengârenk oyuncaklara binerek gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonunda tüm çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve unutulmaz anlar yaşandı.

Başkan Duman çocukları yalnız bırakmadı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinlik boyunca çocuklarla sohbet etti, onlarla ilgilendi ve şunları söyledi: “Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük kazanç. Onların hayallerine dokunmak, güzel anılar bırakmak en önemli görevimiz. İlçedeki tüm çocukların eşit imkânlara sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz.”