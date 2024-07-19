Yasin ÇETİN/Özel Haber

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Sarnıç bölgesindeki orman yangınına karşı gerçekleştirilen olağanüstü mücadeleyi koordine etti. 17 kişilik Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT), 5 araç ve 2 arazöz ile bölgede aktif rol oynadı. Başkan Duman, vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yangına karşı mücadele

Buca Gaziemir arasında başlayan yangın, Zafer Mahallesi’ne ve ardından Sarnıç bölgesine kadar ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Buca Belediyesi ekipleri, yangının başladığı noktada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Sarnıç bölgesinde yoğun çalışmalara devam etti.

Başkan Duman’dan koordinasyon

Sabah saatlerine kadar süren çalışmaları bizzat koordine eden Başkan Görkem Duman, “Buca Belediyesi olarak 17 kişilik ekibimiz, 5 araç ve 2 arazöz ile söndürme çalışmalarına katıldık. Su tankerlerimiz tüm gün ve gece boyunca bölgeye su taşıdı. Ekibimiz, yangının evlere sıçramasını engellemek için rüzgâra karşı yoğun bir mücadele gösterdi” dedi.

Toplumda bilinç oluşmalı

Başkan Görkem Duman, orman yangınları ile ilgili toplumda bir bilinç oluşması gerektiğini belirterek, “Bugün yangının evlere sıçramasının engellenmesi ile büyük bir felaketin önüne geçildi. Yaz sıcaklıklarının artması ile bölgemizde yangınlar artıyor. Oksijen depomuz olan ormanlar yanıyor, bu bizi çok üzüyor. Halkımız daha bilinçli olmalı. Ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri doğaya atılmamalı” diye konuştu.

Buca Belediyesi, yangın bölgesindeki hayvanlara da yardım elini uzattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlara ilk müdahaleyi yaptı ve onları güvenli bölgelere taşıdı.