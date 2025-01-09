Buca Erdem Caddesi üzeri Dokuzçeşmeler Kavşağı yakınlarında arızalanan bir araç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yol dışı yapma çalışmaları devam ediyor.

Trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri

Buca Erdem Caddesi üzerinde Dokuzçeşmeler Kavşağı'na gelmeden sağ şeritte arızalanan bir araç, trafik akışını etkiliyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, araç yol dışına alınmak için çalışmalar sürüyor.

Yoğun trafik noktaları

Arızalanan araç nedeniyle Buca Erdem Caddesi'nde yoğunluk artmış durumda. Yoğunluk, özellikle akım sonu Doğuş Caddesi ile 3 Sokak girişi mevkiine kadar uzanıyor.

Yol kullanıcılarının dikkatine

Bu güzergâhı kullanacak olan sürücülerin trafik yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri önerilmektedir.