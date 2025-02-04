Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışmalar süresince 162 Sokak’a giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını önerdi.

İZSU , Fevzi Çakmak Caddesi ile 162 Sokak kesişiminde kanal çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik akışı tek şeride düşürüldü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.