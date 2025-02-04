İZSU, Fevzi Çakmak Caddesi ile 162 Sokak kesişiminde kanal çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik akışı tek şeride düşürüldü.

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Trafik tek şeritten sağlanıyor

Fevzi Çakmak Caddesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında trafik akımı Gençlik Caddesi yönüne doğru tek şerit üzerinden ilerliyor. Sürücülerin kontrollü şekilde ilerlemeleri gerektiği bildirildi.

162 Sokak’a dönüşler kapatıldı

Çalışmalar süresince 162 Sokak’a giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını önerdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ