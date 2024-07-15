İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgilere göre,

"Buca’dan Gaziemir istikametine doğru otoyol üzerinde, Buca Batı Kavşağı'na gelmeden bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, araçların yol dışına çıkarılması çalışmaları sürmektedir.

Bu noktada, geriye doğru yaklaşık 1 km trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bu güzergahı kullanacak sürücülerimizin dikkatli olması ve alternatif yolları tercih etmesi önemle duyurulur."