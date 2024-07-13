İzmir ve Buca'nın tanınmış STK başkanları, iş insanları, siyasetçiler ve basın mensupları bu anlamlı etkinlikte bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Buca Güç Birliği Platformu Başkanı Ahmet Selik, düzenlediği birlik ve beraberlik sofrasında dostlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Selik, "Birlik ve beraberlik soframıza katılan herkese teşekkür ederim. Birliğimiz daim olsun" dedi.

Katılımcılar kimlerdi?

Etkinliğe, İzmir ve Buca'nın tanınan STK başkanları ve yöneticileri, iş insanları, iş kadınları, her siyasi düşünceden siyasetçiler ve basın mensupları katıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları vererek, bu tür etkinliklerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ve dayanışmayı pekiştirdiğini belirttiler.

Etkinliğin amacı

Buca Güç Birliği Platformu'nun amacı, farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği artırmak. Başkan Ahmet Selik, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Program videosu

Etkinliğin tamamını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.