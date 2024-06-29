Mahmut Nedim Tunçer, yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, devletin tüm imkânlarının yangınları söndürmek için seferber edildiğini vurguladı.

Kaymakam Tunçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Son günlerde bölgemizde ve ülkemizin çeşitli yerlerinde artan orman yangınları, doğamıza ve yaşam alanlarımıza büyük zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Devletimizin tüm imkânları yangınları söndürmek için seferber edilmiştir. İlçemizde de orman yangınlarını önleme adına bütün kurumlarımızla koordineli bir şekilde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde."

Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Muhtarları ile kurum ve kuruluşların müdür ve yöneticilerine düzenli olarak eğitim verildiğini belirten Tunçer, "İlçemizde olası orman yangınlarına karşı tüm kurumlarımız, yerel yönetim, muhtarlarımız hepimiz teyakkuzdayız. Orman yangınlarına karşı eğitimlerimizi sürekli güncel tutuyoruz. Muhtarlarımız ve kurumlarımızla düzenli olarak bir araya geliyor, alınması gereken önlemler konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Eğitimlerimizde, yangınların çıkış sebepleri, yangına ilk müdahale yöntemleri ve alınması gereken tedbirler konusunda uzman arkadaşlarımız detaylı bilgiler veriyor," dedi.

Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşlara çağrıda bulunan Kaymakam Tunçer, şunları aktardı: "Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Orman yangınlarını önlemek ve doğamızı korumak için hep birlikte çalışmalıyız. Unutmayalım ki, küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Doğamızı, ormanlarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için hepimize büyük görev düşmektedir, ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Doğamızı korumak için el birliğiyle hareket etmeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Devletimizin tüm imkânları yangınları söndürmek için seferber edilmiş durumdadır, halkımızın da bu konuda bilinçli ve dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında piknik yaparken veya açık alanlarda ateş yakarken çok dikkatli olmalıyız. Sigara izmaritlerini rastgele atmamalı ve yangın tehlikesi yaratabilecek tüm faaliyetlerden kaçınmalıyız. Orman yangınlarının büyük bir kısmı insan kaynaklı hatalar nedeniyle çıkmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın bilinçli davranmaları, yangınların önlenmesinde en büyük faktör olacaktır. Ayrıca, yangın anında ALO 177 Yangın ihbar hattını arayarak yetkililere hızlıca haber vermek de yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır," diye açıkladı.

Kaymakam Tunçer, yangınlarla mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.