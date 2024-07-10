Buca Kent Konseyi Taleplerine Yanıt Bekliyor

Buca Kent Konseyi Başkanı Cem Unutmuş, Buca Belediyesi'nden yer ve bütçe taleplerine yanıt alamadıkları gerekçesiyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Foça Kent Konseyi Başkanı Göksel Acar ve Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı da katıldı. Unutmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere Ankara'ya Adalet Yürüyüşü başlatacağını duyurdu.

Kent konseylerinin talepleri

Buca Kent Konseyi'nin başlıca talepleri arasında, konsey için uygun bir yer sağlanması, bütçe tahsisi ve iletişim taleplerine yanıt verilmesi bulunuyor. Cem Unutmuş, Buca Belediyesi tarafından bu taleplerin görmezden gelindiğini ve sivil demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Engelli bireylerin sorunları

Unutmuş, engelli bireylerin Kent Konseyi odasına ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını belirtti. Engelli asansörünün bozuk olması nedeniyle engelli bireylerin araç girişine gidip rampadan geçerek yedinci kata ulaşmak için yirmi dakika harcadığını ifade etti.

"Belediye Başkanı'ndan randevu alamıyoruz"

Cem Unutmuş, basın toplantısında belediye başkanından randevu alamadıklarını dile getirdi. İki aydan fazla bir süredir Kent Konseyi ve tüm meclislerinin başkanla görüşme talebine yanıt alamadıklarını söyledi. Unutmuş, “Sorunlarımızı çözmek için kendi imkanlarımızla çözüm önerileri getiriyoruz, ancak belediye başkanımız çözüm önerilerimizi rahatsız edici buluyor” dedi.

Çözüm önerileri yanıtsız kalıyor

Unutmuş, ortak çalışma ve yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini, ancak belediye başkanının bu anlayışı desteklemediğini belirtti. Taleplerinin yasal hakların tanınması, hizmet binasının ve bütçenin tanımlanması olduğunu ifade etti. Unutmuş, “Sorunların etkili iletişimle çözüleceğine inanıyoruz, ancak başkan çözüm önerilerimizi yanıtsız bırakıyor” diyerek sözlerini tamamladı.