İzmir’in tarihi Buca ilçesinde bulunan Buca Protestan Baptist Kilisesi, kapılarını herkese açık tutarak yerli halk ve turistler için önemli bir merkez olma özelliği taşıyor. Vaftiz Kiliseleri Vakfı Başkanı ve Dünya Baptist Kiliseleri Türkiye Temsilcisi Ertan Çevik, kiliselerin toplumda birleştirici bir rol üstlendiğini belirterek, kiliselerin sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda topluma hizmet eden, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği merkezler olduğunu vurguladı.

Tarihi ve kültürel değerler korunuyor

Ertan Çevik, kilisenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra, bu değerlerin geniş kitlelere tanıtılmasının da önemine dikkat çekti: "Kilisemizin tarihi ve mimari güzelliklerini görmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Bu vesileyle, insanlar sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda ortak bir mirasın parçası olan bu yapının kıymetini daha iyi anlayabilirler."

100 yıllık tarihi orgun önemi

Buca Protestan Baptist Kilisesi'nin en değerli hazinelerinden biri olan 100 yıllık tarihi org hakkında da konuşan Çevik, bu enstrümanın bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirtti: "Kilisenin en değerli hazinelerinden biri olan bu 100 yıllık tarihi org, sadece kilisemizin değil, aynı zamanda bölgemizin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu enstrüman, sadece müzikal bir araç değil, aynı zamanda geçmişle bugün arasında bir köprü, bir zaman kapsülüdür."

Orgun korunması ve bakımı

Çevik, orgun korunmasına ve bakımına büyük özen gösterdiklerini de vurguladı: "Bu eşsiz orgun korunması ve gelecek nesillere aktarılması bizim için büyük bir sorumluluktur. Her yıl düzenli olarak bakımdan geçiyor ve uzmanlar tarafından inceleniyor. Ziyaretçilerimizin bu tarihi enstrümanı dinleme ve onunla ilgili bilgi edinme şansı bulması, kilisemizin kapılarını herkese açık tutmamızın bir başka güzel sonucudur."

Toplulukların hafızası

Ertan Çevik, tarihî ve kültürel değerlerin toplulukların hafızası olduğunu belirterek, "Bu org ve kilisemizin diğer tarihî unsurları, bizi geçmişe bağlayan ve kültürel kimliğimizi hatırlatan değerlerdir. Herkesi bu değerleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Son olarak, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle tüm Müslümanları tebrik eden Çevik, "Müslüman kardeşlerimizin yaklaşan Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın barış, sevgi ve hoşgörü getirmesini diliyorum" dedi.