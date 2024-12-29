Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım, çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle oldukça kolay! Buca merkezden veya çevresindeki birçok farklı bölgeden otobüs hatlarıyla hastaneye rahatça ulaşılabilir. Ayrıca, şehirlerarası ulaşım sağlamak isteyenler için havaalanı, tren garı ve otogar gibi noktalardan aktarmalı otobüs hizmetleri sunulmaktadır. Detaylı güzergah bilgileri ve ulaşım seçenekleri için yazımıza göz atabilirsiniz.
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir?
Hastanenin Ana (Araç) Girişindeki Duraktan Geçen Otobüs hatları:
36 BUCA – GÜMRÜK
376 TINAZTEPE – GÜMRÜK
576 TINAZTEPE – HALKAPINAR METRO
818 ESBAŞ – ŞİRİNYER AKTARMA
866 EVKA1 – ŞİRİNYER AKTARMA
Çevik Bir Meydanındaki ‘Buca Devlet Hastanesi’ Durağından Geçen Otobüs hatları:
70 BUCA – HALKAPINAR METRO
104 BUCA -KONAK
105 ÇAMLIKULE – KONAK
171 TINAZTEPE-BUCA KOOP. – KONAK
176 UFUK MAH. – DEMİRCİKÖY
177 BUCA HEYKEL – KAYNAKLAR
205 ÇAMLIPINAR – GÜMRÜK
476 TINAZTEPE -ŞİRİNYER AKTARMA
514 BOSTANLI İSKELE – TINAZTEPE
515 EVKA3 METRO – TINAZTEPE
518 BORNOVA METRO – ESBAŞ
604 AYAKKABICILAR SİTESİ (OTOGAR) – SEBZE HALİ
671 NARLIDERE – TINAZTEPE
676 ADATEPE – ŞİRİNYER AKTARMA
870 HIFZISIHHA – TINAZTEPE
970 FAHRETTİN ALTAY – TINAZTEPE
Hastanenin arka (yaya) girişindeki duraktan geçen otobüs hatları:
74 YENİGÜN MAH. – KONAK
Hastaneye şehirlerarası hava limanından ulaşım:
Hava limanında bulunan İZBAN içerisinde Şirinyer durağından otobüs aktarma istasyonundan üst taraftaki otobüsler geçmektedir.
Hastaneye şehirlerarası tren garından ulaşım:
Basmane tren istasyonu içerisinde İzmir metrosu bulunmaktadır. Halkapınar aktarma istasyonu yönüne gidilir. Halkapınar İZBAN aktarma istasyonundan Şirinyer durağından otobüs aktarma istasyonundan üst taraftaki otobüsler geçmektedir.
Hastaneye şehirlerarası otobüs terminalinden ulaşım:
555, 560, 564 Halkapınar yönüne giden otobüs hatları ile aktarma istasyonuna ulaşılır. Halkapınar aktarma istasyonunda İZBAN, Şirinyer durağından otobüs aktarma istasyonundan üst taraftaki otobüsler geçmektedir.
Otogar içerisinden Buca -Yeni Garaj ücretli dolmuş hattı.
KURUM: BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADRES: Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi No: 145
SABİT TELEFON: +90 (232) 452 52 52
SABİT TELEFON: +90 (232) 452 66 66
FAKS: +90 (232) 452 77 88
ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]
KEP: [email protected]
WEB: http://bucadh.saglik.gov.tr
Son aylarda Buca Üçkuyular Meydan bölgesindeki yol çalışması sebebiyle otobüslerin ve dolmuşların güzergahları değişiklik göstermektedir. Lütfen yapılan değişiklikler için ESHOT internet adresine ve yol durumlarına bakmayı unutmayınız.