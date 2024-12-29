Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım, çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle oldukça kolay! Buca merkezden veya çevresindeki birçok farklı bölgeden otobüs hatlarıyla hastaneye rahatça ulaşılabilir. Ayrıca, şehirlerarası ulaşım sağlamak isteyenler için havaalanı, tren garı ve otogar gibi noktalardan aktarmalı otobüs hizmetleri sunulmaktadır. Detaylı güzergah bilgileri ve ulaşım seçenekleri için yazımıza göz atabilirsiniz.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastanenin Ana (Araç) Girişindeki Duraktan Geçen Otobüs hatları:

36 BUCA – GÜMRÜK

376 TINAZTEPE – GÜMRÜK

576 TINAZTEPE – HALKAPINAR METRO

818 ESBAŞ – ŞİRİNYER AKTARMA

866 EVKA1 – ŞİRİNYER AKTARMA

Çevik Bir Meydanındaki ‘Buca Devlet Hastanesi’ Durağından Geçen Otobüs hatları:

70 BUCA – HALKAPINAR METRO

104 BUCA -KONAK

105 ÇAMLIKULE – KONAK

171 TINAZTEPE-BUCA KOOP. – KONAK

176 UFUK MAH. – DEMİRCİKÖY

177 BUCA HEYKEL – KAYNAKLAR

205 ÇAMLIPINAR – GÜMRÜK

476 TINAZTEPE -ŞİRİNYER AKTARMA

514 BOSTANLI İSKELE – TINAZTEPE

515 EVKA3 METRO – TINAZTEPE

518 BORNOVA METRO – ESBAŞ

604 AYAKKABICILAR SİTESİ (OTOGAR) – SEBZE HALİ

671 NARLIDERE – TINAZTEPE

676 ADATEPE – ŞİRİNYER AKTARMA

870 HIFZISIHHA – TINAZTEPE

970 FAHRETTİN ALTAY – TINAZTEPE

Hastanenin arka (yaya) girişindeki duraktan geçen otobüs hatları:

74 YENİGÜN MAH. – KONAK

Hastaneye şehirlerarası hava limanından ulaşım:

Hava limanında bulunan İZBAN içerisinde Şirinyer durağından otobüs aktarma istasyonundan üst taraftaki otobüsler geçmektedir.

Hastaneye şehirlerarası tren garından ulaşım:

Basmane tren istasyonu içerisinde İzmir metrosu bulunmaktadır. Halkapınar aktarma istasyonu yönüne gidilir. Halkapınar İZBAN aktarma istasyonundan Şirinyer durağından otobüs aktarma istasyonundan üst taraftaki otobüsler geçmektedir.

Hastaneye şehirlerarası otobüs terminalinden ulaşım:

555, 560, 564 Halkapınar yönüne giden otobüs hatları ile aktarma istasyonuna ulaşılır. Halkapınar aktarma istasyonunda İZBAN, Şirinyer durağından otobüs aktarma istasyonundan üst taraftaki otobüsler geçmektedir.

Otogar içerisinden Buca -Yeni Garaj ücretli dolmuş hattı.

KURUM: BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ADRES: Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi No: 145

SABİT TELEFON: +90 (232) 452 52 52

SABİT TELEFON: +90 (232) 452 66 66

FAKS: +90 (232) 452 77 88

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://bucadh.saglik.gov.tr

Son aylarda Buca Üçkuyular Meydan bölgesindeki yol çalışması sebebiyle otobüslerin ve dolmuşların güzergahları değişiklik göstermektedir. Lütfen yapılan değişiklikler için ESHOT internet adresine ve yol durumlarına bakmayı unutmayınız.