Şirinyer pazarcıları, yeni pazar yerinde kendilerine ayrılan alanların yetersiz olduğunu ve hak sahibi olmayan kişilere usulsüz yer verildiğini iddia ederek yaşadıkları sorunları dile getirerek eylem yaptılar.

Alanların yetersiz olduğu belirtildi

Şirinyer pazar yerinde toplanan pazarcılar, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı ve "Ekmeğe uzanan eller kırılsın" yazılı dövizler taşıdı. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, grup adına yaptığı açıklamada, pazar yerinin metro inşaatı nedeniyle yeni bir alana taşınmasının kararlaştırıldığını ancak yeni alanda kendilerine ayrılan alanların yetersiz olduğunu belirtti.

Pazarcılar itiraz etti

Belediyenin kapalı pazar yeri yapmak yerine futbol sahasına beton atıp pazar yeri oluşturduğunu kaydeden Acar, "Eski alanda 3 metre olan yerlerimiz yeni alanda 2 metreye kadar düşürüldü. Burada hak sahibi olmayan yüzlerce kişiye el altından usulsüz bir şekilde yer verildi. O alanda üstümüz açık, elektriğimiz, suyumuz, yolumuz yok" ifadelerine yer verdi.

Acar, konunun çözümü için ilgi makamlarla görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.