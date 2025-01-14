Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları için yürüttüğü çalışmalarla fark yaratıyor. Son 9 ayda binlerce sokak hayvanının tedavisini ve kısırlaştırmasını yapan merkez, yüzlerce hayvanı sıcak yuvalara kavuşturdu. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Sessiz sakinlerimizi korumak için özveriyle çalışıyoruz” dedi.

Can dostlarına umut olan merkez

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvan dostlarının sağlığı ve mutluluğu için aralıksız çalışıyor. Geçtiğimiz 9 aylık süreçte, ilçede 7756 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirilirken, 2686 hayvanın kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlandı. Merkezde, yeni açılan kedi kısırlaştırma ünitesiyle günlük işlem kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Sıcak bir yuvaya kavuşan 170 can dostu

Başkan Görkem Duman’ın sahiplenme çağrısı, toplumda büyük karşılık buldu. Vatandaşların desteğiyle 170 sokak hayvanı merkezden sahiplendirildi. Duman, “Hayvanlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için vatandaşlarımızın duyarlılığına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayvan ambulansı ile hızlı tedavi

Merkez, yaralanan veya hastalanan sokak hayvanları için poliklinik hizmeti sunuyor. Hayvan ambulansı ile merkeze getirilen dostların tedavi ve bakımları, deneyimli veterinerler tarafından yapılıyor. Kısırlaştırma operasyonlarının yanı sıra iç ve dış parazit ile kuduz aşıları uygulanarak sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanıyor.

Öte yandan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapan merkez, yemekhanelerden artan yemekleri ormanlık alanlardaki hayvanlara ulaştırıyor. Soğuk kış günlerinde ise bu alanlarda düzenli mama dağıtımı yapılıyor. Buca Belediyesi, sokak hayvanlarının refahını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Duman, “Hayvanlarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız” diyerek projelerin devam edeceğini belirtti.