Buca Belediye Spor U14 Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak İzmir şampiyonası finalini kazandı ve Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı elde etti.

Genç yeteneklerin şampiyonluk mücadelesi

Buca Belediye Spor U14 Takımı, finalde Yamaç Gücü Spor U14 Takımı'nı 3-1 yenerek İzmir şampiyonluğunu kazandı. Takım, sergiledikleri disiplinli oyunla şampiyonluğa ulaşarak adını Türkiye şampiyonasına yazdırdı.

Başkan Duman'dan tebrik mesajı

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, takımın başarısını kutlayarak, "Buca, sporun ve genç yeteneklerin kentidir. U-14 takımımızın gösterdiği üstün performans hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımızı, teknik ekibimizi ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum" dedi. Başkan Duman, genç futbolculara Türkiye şampiyonasında da başarılar diledi.