İzmir Emniyet Müdürlüğü, Buca Üçkuyular Meydanı’nda İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışmasıyla ilgili önemli bir bilgilendirme yaptı. Çalışmalar nedeniyle bölgede yoğun trafik bekleniyor ve yol kullanıcılarının alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor.

30 gün sürecek kazı çalışması

İZSU Genel Müdürlüğü’nün başlattığı kazı çalışması, Buca Üçkuyular Meydanı'nda yoğunlaşan trafik akışını etkileyecek. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, çalışmaların yaklaşık 30 gün süreceğini ve bu süre zarfında bölgede trafik sıkışıklığı yaşanacağını belirtti.

Yol kullanıcılarına uyarı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Buca Üçkuyular Meydanı'ndan geçmeyi planlayan sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini duyurdu. Çalışma alanında yaşanabilecek trafik sıkışıklığına karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve planlı hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.