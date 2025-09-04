İzmir’in Buca ilçesinde evini ateşe verdikten sonra orman yangınına neden olduğu iddia edilen sanık H.Ö., suçlamaları reddetti.
Buca’daki yangın davası
İzmir’in Buca ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle evini ateşe verdikten sonra çevre yolu kenarındaki otları tutuşturup orman yangınına neden olduğu iddia edilen H.Ö.’nün yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada neler yaşandı?
İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.Ö., SEGBİS aracılığıyla katıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı da salonda hazır bulundu.
Orman Bölge Müdürlüğü avukatı, bölgede aynı gün iki yangının çıktığını, sanığın neden olduğu yangının ormana sıçradığını belirtti. Yangında 85 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.
Savcı, suç niteliğinin değişebileceğini, davanın ağır ceza mahkemesine taşınabileceğini ifade etti. Mahkeme, kovuşturmanın genişletilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Sanığın savunması alındı
Sanık H.Ö., üzerine atılı suçlamaları reddederek, orman yangınıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.
29 Haziran’da Buca’da H.Ö. (44), evini yaktıktan sonra çevre yolu kenarında otları tutuşturmuş, çıkan yangın ormana sıçramıştı. Tutuklanan sanık hakkında “orman yakma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.