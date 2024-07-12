Buca'da 15 Temmuz Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit olan 251 kahramanın anısına, Buca Kaymakamlığı himayesinde bulunan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından hatıra ormanı oluşturuldu. Bu anlamlı etkinlik, Türkiye genelindeki SODAM'lar arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Fidan dikimi ve dualarla anma töreni

Buca Zafer Mahallesi Orman alanında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında 251 çam fidanı toprakla buluşturuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şehitler için dualar edildi.

251 şehit adına hatıra ormanı

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletimize ve demokrasimize karşı yapılan en büyük ihanet olduğunu vurguladı. Tunçer, "15 Temmuz’da hain FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde kahraman milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. Bu hain darbe teşebbüsü, FETÖ’nün ülkemizin bağımsızlığına, birliğine ve dirliğine karşı yaptığı en alçak, en kanlı kalkışmadır. Bizler de her yıl 15 Temmuz’da o kanlı geceyi 'unutmadık, unutturmadık' demek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün burada 15 Temmuz’da kaybettiğimiz 251 şehidimiz adına hatıra ormanı kuruyoruz. Bu anlamlı günde emeği geçen başta gençler olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere aktarılacak

Etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlar şehitler için dualar ederek fidan dikiminde bulundu. Hatıra ormanı, gelecek nesillere 15 Temmuz ruhunu ve şehitlerin hatırasını aktarmak amacıyla düzenlenecek çeşitli etkinliklerle desteklenecek. Bu tür faaliyetlerle, şehitlerin aziz hatırası yaşatılmaya devam edilecek ve milli birlik ile beraberlik duygusu pekiştirilecek.