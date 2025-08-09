Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen sahiplendirmelerde tüm bakım ve sağlık işlemleri ücretsiz olarak yapıldı.

Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, hayvan dostlarına sahip çıkan Bucalılara teşekkür ederek, “Can dostlarımızın ihtiyacı yalnızca mama ve su değil, aynı zamanda sevgi ve güven dolu bir yuva. Hâlâ sahiplendirilmeyi bekleyen pek çok dostumuz var” dedi.

Örnek Çalışmalarla Türkiye’ye Model Oluyor

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sahiplendirilen tüm kedi ve köpekler kısırlaştırılıyor, iç-dış parazit tedavileri yapılıyor, kuduz aşısı uygulanıyor ve pasaportları hazırlanıyor. Tüm bu hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor.

Başkan Duman’dan Sahiplenme Çağrısı

Sokak hayvanlarının yıl boyunca tedavi ve bakımını üstlendiklerini vurgulayan Başkan Duman, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sahiplendirme kampanyamız büyük ilgi gördü. Ancak sokaklarımızda ve merkezimizde hâlâ yuva arayan pek çok canımız var. Onlara verilecek en büyük hediye, güvenli ve sevgi dolu bir evdir” diye konuştu.