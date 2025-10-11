İzmir Buca’da 3 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yaşanmadı.
İzmir’in Buca ilçesi 337 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangın, daire sahibi Yunus Baran (42)’a ait dairede meydana geldi. Yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye yarım saatte kontrol altına aldı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada hasar oluştuğu bildirildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Can kaybı yaşanmadı.