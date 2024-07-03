Buca’da 35 Can Için Duygusal Anma Töreni

Buca, Türkiye tarihinin en utanç verici sayfalarından biri olan 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenleri unutmadı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tam 31 yıldır hepimizin yüreğinde sönmeyen bir ateştir Sivas. Orada yanan canları da yakanları da unutmadık" dedi.

Buca Cemevi’nde anma programı

Buca Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi, Sivas Katliamı’nın 31. yıl dönümünde Buca Cemevi’nde bir anma programı düzenledi. Saygı duruşu ile başlayan programda, hayatını kaybeden 35 can türküler ve deyişlerle anıldı.

"Ayrımcılığa karşı dimdik duracağız"

Anma programında konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu vahşetin toplumsal hoşgörüsüzlüğün ve nefretin nelere yol açabileceğinin en acı göstergesi olduğunu belirterek, "Sivas Katliamı, sadece bir grup insanın değil, tüm toplumun vicdanında derin yaralar açmıştır. 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nı gerçekleştiren gözü dönmüş canilerin 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak' sloganları ne yazık ki hala birçoğumuzun kulaklarında çınlıyor. Tam 31 yıldır hepimizin yüreğinde sönmeyen bir ateştir Sivas… Orada yanan canları da yakanları da unutmadık! Bugün, buradan bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz; nefrete, ayrımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı dimdik duracağız. Farklılıklarımızın bizleri zenginleştirdiğini ve güçlendirdiğini unutmadan, barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Her 2 Temmuz’da bu acıyı yeniden yaşıyoruz"

Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe, bir ülkenin sanatçıları, yazarları, şairleri, aydınları ile var olduğunu ifade ederek, "Ancak ne yazık ki 2 Temmuz’da biz bu canlarımızı yitirdik. Dönemin yöneticileri seyirci kaldı. Düşünün ki Koray Kaya sadece 12 yaşında. 12 yaşındaki bir çocuk nasıl bir suç işlemiş olur? Madımak’ı anlamak için Alevi olmaya gerek yok, Sünni olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli... Başkasının acısını hissediyorsan insansın. Biz her 2 Temmuz’da bu acıyı yeniden yaşıyoruz" dedi. Daha sonra, sanatçılar Kardeşler Muhabbeti Grubu ve Ozan Özdemir, türkülerini hayatlarını yitiren canların anısına söyledi.