İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca’daki yağmur suyu ve atık su altyapısını modernize etmek için yürüttüğü dev proje ile ilçenin kronikleşen su taşkınları sorununa kalıcı çözüm getiriyor. Yaklaşık 400 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilen proje kapsamında Özmen Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlanırken, Erdem Caddesi ve çevresindeki sokaklarda imalatlar hızla sürüyor.

İlk etap tamamlandı, ikinci etapta sona yaklaşıldı

Projenin ilk etabı kapsamında, Çevik Bir Meydanı’ndan Üçkuyular Meydanı’na uzanan Özmen Caddesi’nde modern bir altyapı kuruldu.

İkinci etap çalışmalarında ise 60, 61, 63 sokaklar ile Erdem Caddesi hedefleniyor. 82 milyon liralık yatırımla yürütülen bu bölümde 12 kilometre yağmur suyu hattı, 7 kilometre atık su hattı döşenirken, 2 kilometrelik dere ıslahı da gerçekleştiriliyor.

İZSU yetkilileri, bu etapta çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığını ve Aralık ayı itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Buca taşkın kabusunu geride bırakacak

İZSU Genel Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak görev yapan Esin Özen Akyol, projenin bölge halkı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Buca’da özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınları ve kötü koku sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Özmen Caddesi’ndeki ilk etabı tamamladık, Erdem Caddesi’nde ise sona yaklaştık. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın ve esnafımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür ediyoruz. Proje tamamlandığında bölgedeki yaşam kalitesi gözle görülür şekilde artacak.”

Özmen Caddesi’nde 300 milyonluk dev yatırım

Projenin ilk etabı kapsamında, 300 milyon liralık yatırımla Özmen Caddesi’nde 11 kilometre yağmur suyu hattı, 7 kilometre atık su hattı döşendi ve 1,6 kilometrelik dere ıslahı yapıldı.

Bu sayede, yıllardır özellikle kış aylarında sıkça yaşanan su taşkınları tamamen önlenmiş oldu.

Tamamlandığında Buca nefes alacak

Erdem Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yürütülen çalışmaların bitmesiyle birlikte, Buca’nın altyapısı uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet verecek şekilde yenilenmiş olacak.

İZSU, projenin sadece taşkınları önlemekle kalmayacağını, aynı zamanda çevre sağlığı ve yaşam kalitesine de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Buca’nın en büyük altyapı yatırımlarından biri olan proje, tamamlandığında ilçeyi modern, güvenli ve çevre dostu bir altyapıya kavuşturacak.