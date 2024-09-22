Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ahilik Haftası kapsamında ilçenin 65 yıllık esnafı Kunduracı Salih Usta'yı ziyaret etti. Ahilik kültürünün önemine vurgu yapan Duman, "Bu kadim geleneği yaşatmak toplumsal dayanışmamızın temelidir" dedi. Ziyarette Salih Usta’nın Ahilik Haftası’nı kutlayan Duman, esnafın topluma katkısının her zaman destekleneceğini belirtti.

65 yıllık esnafa anlamlı ziyaret

Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Başkan Duman, 65 yıldır Buca’da hizmet veren Kunduracı Salih Usta ile sohbet etti. Salih Usta’nın ahilik kültürünün yaşayan bir temsilcisi olduğunu söyleyen Duman, bu geleneğin toplumsal dayanışma ve paylaşmanın temeli olduğuna dikkat çekti. Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan dükkanı ziyaret eden Başkan Duman, "Salih Amca’mızın yıllara dayanan emeği, ahilik geleneğinin hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

Ahilik kültürü ve esnaf dayanışması

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ahilik kültürünün Anadolu’nun en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti. 12. yüzyıldan bu yana süregelen bu geleneğin sadece ekonomik değil, sosyal bir bağlayıcılık yarattığını ifade eden Duman, “Ahilik, insanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik eden bir kültür. Bu kültür, esnafın birliğini ve toplumun güçlü olmasını sağlar. Buca’da ahilik anlayışıyla çalışan tüm esnafımızın yanındayız" diye aktardı.

"Dayanışmayı sürdüreceğiz"

Son dönemdeki ekonomik zorluklara da değinen Başkan Duman, "Zorlu bir ekonomik gündemin hakim olduğu şu günlerde, esnaf ve zanaatkarlarımızla dayanışmayı sürdüreceğiz. Üreten, büyüten ve topluma katkı sunan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Ahilik Haftası’nın önemine değinerek esnafın bir araya gelmesini ve bu kültürü yaşatmasını desteklediklerini ifade eden Duman, Buca Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olacaklarını vurguladı.