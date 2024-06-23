Sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla çalışan Buca Belediyesi, ilçede atık halinde bulunan ahşapları değerlendirerek geri dönüşüme katkı sağlıyor. İlçenin çeşitli noktalarından toplanan ahşap atıklar, Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki marangozhanede toplanıyor. Burada hünerli ellerin yardımıyla işlenerek parklarda kullanılmak üzere bank ve oyun grubuna dönüştürülüyor.

Atıkların bir kısmı ise belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere kapı ve pencere doğramaları ile ofis mobilyası haline getiriliyor.

Bütçemize katkı sağlıyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çevre dostu uygulamanın aynı zamanda bütçe dostu da olduğunu ifade ederek, “Büyük resme baktığımız zaman, yaptığımız uygulamanın dünyanın geleceğine katkı sunmak anlamında önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Doğada giderek azalan ham madde sorunu, üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük risk taşıyor. Gelecek kuşaklar için bugünden çalışmalar yapmak zorundayız. Ahşap atıkların kent mobilyasına dönüştürülmesi bizim attığımız adımlardan yalnızca biri… Bu sayede hem doğaya hem kendi bütçemize katkıda bulunmuş oluyoruz” diye konuştu.