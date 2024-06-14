İzmir'in Buca ilçesindeki Dirayet Süren İlkokulu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulun 2-E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Servet İnce rehberliğinde "Atıklarla Geri Dönüşüm" defilesi düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti.

Geri dönüşüm defilesi

2-E sınıfının yılsonu etkinlikleri kapsamında hazırladıkları bu özel defilede, öğrenciler yıl boyunca topladıkları atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergilediler. Defilede, plastik şişeler, eski gazeteler, kullanılmayan CD'ler ve daha birçok geri dönüştürülebilir malzeme kullanılarak yaratılan özgün ve renkli kıyafetler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin yaratıcılığı ve çevre bilinci defilede kendini gösterdi.

Öğretmen servet İnce'nin konuşması

Defile öncesinde konuşma yapan öğretmen Servet İnce, "Bu etkinlikle hem çocuklarımızın yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı hem de geri dönüşümün önemini vurgulamayı amaçladık. Çevreyi korumanın küçük yaşlarda öğrenilmesi gerektiğini düşünüyoruz," dedi. İnce, çocukların çevre bilincini geliştirmek için bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Resim sergisi

Etkinlikte ayrıca, 2-E sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları resimlerden oluşan bir sergi de yer aldı. Sergide, çevre ve doğa temalı resimler büyük ilgi gördü. Öğrenciler, resimleriyle doğanın güzelliklerini ve çevre korumanın önemini sanatsal bir dille ifade ettiler. Veliler ve diğer sınıf öğrencileri sergiyi büyük bir hayranlıkla incelediler.

Okul müdürü Yıldırım Kara'nın açıklaması

Okul müdürü Yıldırım Kara etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle çevre bilincini geliştirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için bu tür etkinliklere devam edeceğiz," dedi. Kara, çevre bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin önemi

Dirayet Süren İlkokulu'nun Dünya Çevre Günü etkinlikleri, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir memnuniyet yaratırken, çevre koruma bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, çocukların çevre bilincinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi ve katılımcılar tarafından tam not aldı. Bu tür etkinlikler, gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için büyük önem taşıyor.