Buca Belediyesi’ne bağlı Çınar Anaokulları, 2024-2025 eğitim öğretim yılına güçlendirilmiş eğitim sistemi ve yenilenen çehresiyle başlıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı çocukların en uygun koşullarda okul öncesi eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarını özenle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yenilenen eğitim sistemi ve fiziksel şartlar

Buca Belediyesi, her gelir düzeyinden ailenin çocuklarına sağlıklı, güvenli ve ekonomik okul öncesi eğitim hizmeti sunma misyonuyla Buca Çınar Anaokulları'nı yeni döneme hazırlıyor. 5 Ağustos'ta kapılarını yeniden açacak olan okullarda, tadilat çalışmaları ve bahçe düzenlemeleri hızla devam ediyor. 3-6 yaş grubuna hizmet veren anaokullarında bu yıl eğitim sisteminde de önemli değişiklikler yapıldı. Veli ve öğretmen iletişiminin daha etkin olduğu, İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak kulüp çalışmalarının yer aldığı yeni bir sistem hayata geçiriliyor.

Güçlendirilmiş eğitim programı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Çınar Anaokulları’nda fiziksel koşulların iyileştirilerek yeni döneme hazır hale getirildiğini vurguladı. Yeni eğitim uygulamaları hakkında bilgi veren Duman, "Çocuklarımızın becerilerini keşfederek kendilerini geliştirmelerini sağlayan etkin ve daha verimli bir sisteme geçiyoruz. Bu dönem İngilizce dil eğitimine önem verirken, açtığımız kulüplerle çocukların kendi becerilerini keşfetmelerini sağlayacağız. Uzman öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerle çocuklarımızı ilkokula tam donanımlı olarak hazırlayacağız" dedi.

İngilizce ve bilim dersleriyle donatılmış bir eğitim

Çınar Anaokulları’nda bu yıl 250 öğrenci eğitim alacak. Yeni sistemle çocuklar İngilizce, bilim, drama, jimnastik ve spor gibi birçok alanda eğitim görecek.

Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR’a bağlı olarak faaliyet gösteren Vali Rahmi Bey, Betontaş ve Çamlıkule Çınar Anaokulları’nda bu yıl 250 öğrenci eğitim alacak. Betontaş Çınar Anaokulu'nda sınıf sayısı üçten altıya çıkarılarak öğrenci kapasitesi artırılacak. Toplamda 30 uzman eğitmenin görev yaptığı okullarda dersler, her yaş grubuna uygun eğitim setleriyle gerçekleştirilecek. “Neşeli Bilimler” dersi ile çocukların deney yaparak öğrenmesi sağlanırken, 3 yaş grubu için uyku sınıfları açılacak. Bucalı minikler, İngilizce, drama, jimnastik, spor, dans ve bilim gibi birçok alanda eğitim alabilecek.