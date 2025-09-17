Buca Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş 6 No’lu Şube üyesi işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi, yürütülen uzlaşma görüşmelerinin ardından sona erdi. Eylemin bitmesiyle birlikte belediye, temizlik çalışmalarını hızla başlattı ve çöp kamyonları sahaya indi.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sürecin ardından yaptığı açıklamada, Bucalı vatandaşlara teşekkür ederek, “Bundan sonra tüm gücümüzle Buca’mıza hizmet etmeye, daha çok çalışmaya ve üretmeye odaklanacağız” dedi.

Maaş sorunu çözüldü

Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş 6 No’lu Şube arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanarak maaş ödemeleriyle ilgili sıkıntılar giderildi. Başkan Duman, “Ekonomik kriz, gelirlerdeki azalma ve geçmişten gelen borçların etkisiyle belediyemizde çalışan arkadaşlarımız bazı sıkıntılar yaşadı. Bu durum hizmetlerimizin aksamasına neden oldu. Ancak yapılan protokol ile iş bırakma eylemi sona erdi” ifadelerini kullandı.

Duman ayrıca, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı: “Artık Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarımla birlikte görevimizin başındayız. Tüm Bucalılara bu süreçte gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ediyorum.”

Gece yarısı sahaya çıktılar

Eylemin sona ermesiyle birlikte Buca Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, planlı bir şekilde sahaya çıkarak temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, birikmiş atıkları hızlıca toplamak ve şehrin hijyenini sağlamak için gece boyunca yoğun mesai harcadı.

Buca, uzlaşma süreci ve ardından başlatılan temizlik çalışmalarıyla vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyecek aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor.