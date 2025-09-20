İzmir'in Buca ilçesinde, sokaklarda biriken çöpler ve yayılan kötü kokular, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, çöp sorununun çözülmesini istiyor.

Buca'da çöp sorunu devam ediyor

Buca ilçesinin Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'ta yaşayan Ahmet Yıldız, sokakta biriken çöplerin uzun süredir toplatılmadığını ifade etti. Çöplerin birikmesiyle birlikte yayılan kötü koku, çevreyi etkiliyor. Yıldız, "Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve bu da hastalık riski oluşturuyor." dedi.

Çevre mahallelerde de aynı sorun

Yiğitler Mahallesi'nde yaşanan bu sorunun çevre mahallelere de yayıldığını belirten Yıldız, "İzmir'in su ve çöp sorunu bir türlü bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama bu rezilliği başka bir yerde görmedim." şeklinde konuştu. Vatandaşlar, bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci, Ecevit Parkı'ndaki çöp birikintilerinin uzun süredir toplanmadığını söyledi. Parka spor yapmaya gelen Demirci, "Kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını göremiyoruz. Belediye, temizlik vergimizi nasıl alıyorsa, mahallemizi de temiz tutsun." dedi. Mahalle sakinleri, yaz aylarında pencerelerini açamadıklarını, temiz hava alamadıklarını dile getirdi.

Vatandaş su kesintilerinden de mağdur

Damla Aksakal, sık sık yaşanan su kesintilerinin yanı sıra çöplerin toplanmaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Mahalle sakinleri, çözüm beklediklerini ve bu durumun bir an önce düzeltilmesini talep etti.