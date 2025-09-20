İzmir’in Buca ilçesinde çöplerin toplanmaması, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Özellikle İnönü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kötü koku ve artan kirlilik nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

70 yaşındaki Münir Coşkun, Almanya’da yaşadığını ve belirli dönemlerde memleketine geldiğini belirterek, “Mahalledeki çöplerin kokusundan dolayı alışveriş için kullandığım yoldan dahi geçemiyorum. Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Mustafa Demirtaş ise hizmet eksikliğine dikkat çekerek, “Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok” dedi.

Mehmet Yasin Çalış ise park ve sokakların çöpler nedeniyle kullanılamadığını belirterek, “Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hatboyu Caddesi’nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi. Vatandaşlar, belediyeden hızlı ve etkin bir temizlik hizmeti bekliyor.