Buca'da Geleneksel Rahvan At Yarışları Şölen Havasında Gerçekleşti

Buca'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Görkem Duman, Rahvan atçılığının kültürel kimliğimizin bir parçası olduğunu vurguladı.

Buca'da Rahvan At Yarışları coşkusu

Buca Belediyesi tarafından Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali yanında gerçekleştirilen 3. Geleneksel Buca Rahvan At Yarışları, bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman adına yarışan atın birinci gelmesi, yarışların en dikkat çekici anı oldu. Başkan Duman, Rahvan atçılığının yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda kadim bir geleneğimizin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kültürel kimliğimizin bir parçası

Yarışma öncesinde konuşma yapan Başkan Görkem Duman, Rahvan atçılığının Orhun Abideleri’nde yer alan, tarihimizde derin köklere sahip bir gelenek olduğunu ifade etti. Duman, “Rahvan atları, zarafetleri ve ustalıklarıyla bizlere hem görsel bir şölen sunuyor, hem de kadim bir geleneği sürdürmemizi sağlıyor” dedi. Bu tür etkinliklerle Buca Belediyesi’nin kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu yerine getirdiğini vurgulayan Duman, katılan tüm atları ve jokeyleri kutladı.

"Rahvan At Yarışları, bir tutkudur"

Başkan Duman, Rahvan at yarışlarının yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda büyük bir özveri ve tutkunun simgesi olduğunu belirterek, “Tarihimizin köklü geleneklerinden biri olan rahvan at yarışlarının coşkusu ve heyecanı ile birlikte sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ata sporumuz olan rahvan, geçmişten günümüze aktardığımız değerlerimizin, örfümüzün ve geleneğimizin bir yansımasıdır” diye konuştu.

10 kategoride büyük mücadele

Yarışlar, toplam 10 farklı kategoride düzenlendi: ikili tay, üçlü tay, dörtlü tay, taze beşli, deste, küçük orta, büyük orta, baş altı, baş atlar ve ithal A grubu. Her bir kategoride yarışan atlar ve jokeyler, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışlar boyunca atların sergilediği performans, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.