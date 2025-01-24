Buca Belediyesi’nin sağlık alanındaki bilinçlendirme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen Çölyak Farkındalık Semineri’nde, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Adnan Kırcı önemli bilgiler paylaştı. Türkiye’de çölyak tanısı alan bireylerin oranının yüzde bir olduğunu belirten Kırcı, hastalığın sadece diyetle tedavi edilebileceğini dile getirdi.

Çölyak hastalığı nedir?

Dr. Kırcı, çölyak hastalığının, arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glütene karşı ince bağırsakta gelişen alerjik bir reaksiyon olduğunu ifade etti. Özellikle yulafın tartışmalı bir element olduğunu belirten Kırcı, "Eskiden çölyak sadece çocukluk çağı hastalığı olarak bilinirken, zaman içinde her yaşta görülebileceği ortaya çıkmıştır" dedi.

Genetik faktörler önemli

Çölyak hastalığında genetik zeminin önemli olduğunu belirten Kırcı, genetik yatkınlığı olmayan bireylerin, glüten tüketimine rağmen çölyak hastası olmadığını söyledi. Ancak genetik yatkınlığı olan bireylerin ince bağırsaklarında zamanla bozulmaların başladığını ve bu durumun ilerledikçe karın ağrısı, ishal, şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti.

Cilt teması bile hastalığı tetikleyebilir

Dr. Kırcı, bazı çölyak hastalarının glüteni hiç tüketmese bile, cilt temasıyla hastalığın tetiklenebileceğini ve bu durumun daha ciddi bir risk taşıdığını ifade etti. Ayrıca, çölyak hastalarının gebelik sorunları, kemik erimesi ve diş bozuklukları gibi birçok farklı sağlık sorunu yaşayabileceğini de vurguladı.