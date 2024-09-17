Buca Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan ve halk sağlığını tehdit eden metruk binaları birer birer yıkıyor. Anayasa’da yer alan “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ilkesi doğrultusunda hareket eden belediye, gelen ihbarları değerlendirerek, güvenlik sorunu oluşturan yapıları tespit ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün belirlediği binalar, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çevreye zarar verilmeden yıkılıyor.

Başkan Duman: "Yeni Buca'da bu yapılara yer yok"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık karşısındaki metruk binaların yıkım çalışmalarını yerinde denetledi. Duman, bu tarz yapıların yeni Buca’da asla yer bulamayacağını vurgulayarak, “Tertemiz ve güvenli bir Buca için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kent estetiğini olumsuz etkileyen ve güvenlik sorunlarına yol açan tüm yapıların tespit edilip hızlıca müdahale edileceğini belirten Başkan Duman, Buca’nın her köşesinin temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri, metruk binaların mahallede büyük bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ve Buca Belediyesi’nin yıkım çalışmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür ettiler.