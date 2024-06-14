Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini ekliyor. Bucalı hayırsever bir aile, Kaynaklar bölgesindeki 66 bin 422 metrekarelik arazilerini tarım amaçlı kullanılmak üzere Buca Belediyesi'ne bağışladı. Bağış, Buca Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi ve bu cömert jest, Başkan Görkem Duman tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İyilik köprüsü kuruluyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bağışı yapan aileye teşekkürlerini ileterek, "Bugün burada bir iyilik köprüsünün adımlarını atıyoruz. Bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürürken, hayırsever ailemizin desteğiyle önemli bir adım daha attık" dedi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever aile, Başkan Duman'ın görev süresi boyunca tarla olarak kullanılmak üzere bu büyük araziyi bağışladı.

Toprak analizi ve üretim planları

Bağışlanan arazide çalışmalara hızla başladıklarını belirten Başkan Duman, Zafer Mahallesi'nde bulunan bu arazide ilk olarak toprak analizlerinin yapıldığını söyledi. "Ne üretebiliriz, ne üretirsek daha çok verim alırız" düşüncesiyle Tarım Müdürlüğü tarafından detaylı bir çalışma yürütülüyor. Amaçlarının organik ve sağlıklı ürünler üretmek olduğunu ifade eden Duman, bu ürünlerin Belediye Lokantası aracılığıyla Bucalı hemşehrilere ulaştırılacağını açıkladı.