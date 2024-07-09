Cem Tibet DEMİREZER/Özel Haber

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hemşehrilerine ekonomik bir müjde verdi. İlk olarak ocak ayında açılan ve büyük ilgi gören Belediye Lokantası’nın ikincisi, Mustafa Kemal Mahallesi’nde hizmete girecek. Bu yeni lokanta da vatandaşlara 4 çeşit yemeği sadece 45 liraya sunacak.

Zorluklar dayanışmayla aşılacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mevcut ekonomik sıkıntıların ancak dayanışma ile aşılabileceğini vurguladı. “Kaptanın iyisi fırtınada belli olur” sözünü hatırlatan Duman, yerel yönetimlerin sadece fen işleri hizmetleri ile topluma fayda sağlayamayacağını belirtti. “Emeklilerimiz 10 bin lira maaş ile bir ayı geçirirken, öğrencilerimiz yokluk nedeniyle öğünlerini atlamak zorunda kalırken, birçok kişi sağlıklı temiz gıdaya ulaşamazken koltuklarımızda gönül rahatlığıyla oturamayız. Bu nedenle elimizi taşın altına koymak zorundayız. Hep birlikte dayanışma içerisinde bugünleri atlatacağız” dedi.

Sağlıklı ve doyurucu menü

Yeni açılacak Belediye Lokantası, ilk lokanta gibi sağlıklı ve doyurucu menüler sunacak. Başkan Duman, “Yine dört çeşit menüyü 45 liradan vatandaşlarımıza sunuyoruz. Öğünlerimizin sağlıklı ve doyurucu olması önceliğimiz olacak. Yalnızca sebze değil, et ve tavuk ürünleri de menümüzde yer alacak” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerinden Yasemin Uygun, Belediye Lokantası’nın mahallelerinde açılacak olmasından dolayı sevinçlerini dile getirerek, “Bugün bu fiyata başka bir yerde karnımızı doyurmak imkânsız. Özellikle öğrenciler için çok iyi olacak” dedi. Mahalle sakinlerinden Kasım Uç ise, “İşçi yatağı burası. Bu zamanda 45 lira ne demek? Bir kola parası… Sağ olsun Başkanımız” şeklinde konuştu. Nuriye Başol da yaşadıkları mahallede Belediye Lokantası açılmasının çok sevindirici olduğunu belirterek, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a teşekkür etti.