Buca Belediyesi’nin kadınları üretime yönlendirmek amacıyla açtığı ücretsiz kurslar büyük ilgi görüyor. Evka-1 Semt Evi’ndeki makine dikiş kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ekonomik özgürlük kazanıyor.

Kadınlara ‘altın bilezik’ fırsatı

Buca Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için düzenlediği meslek edindirme kurslarıyla dikkat çekiyor. İlçedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar sayesinde birçok kadın hem yeni beceriler öğreniyor hem de “altın bilezik” sahibi oluyor.

Evka-1 Semt Evi’nde düzenlenen ücretsiz makine dikiş kursunda kadınlar, temel dikiş tekniklerini öğrenerek kısa sürede kendi tasarımlarını yapabilecek seviyeye ulaşıyor.

"Kadınları üretim sürecinin merkezine koyacağız"

Kadın emeğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projelerinin odağında kadınların yer aldığını söyledi. Duman, “Kadınlarımızın sahip oldukları potansiyelin farkına varmaları ve kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Dikiş kurslarımızda meslek öğrenen, ekonomik özgürlüğünü kazanan her bir kadının mutluluğu bizim gurur kaynağımız. İlçemizde yaşayan kadınları üretim sürecinin merkezine koymaya devam edeceğiz.” dedi.

Kursiyerlerden Başkan Duman’a teşekkür

Kursa katılan kadınlar, Buca Belediyesi’nin sağladığı fırsatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kursiyer Nesrin Kırmızıoğlu, “Kumaşı, iğneyi, ipliği biliyorduk ama makine kullanmayı bilmiyorduk. Şimdi kendi kıyafetimizi dikiyoruz, üretmek çok güzel bir duygu.” dedi.

Fevziye Durmaz ise, “Makinenin ‘m’sini bilmezdim ama şimdi rahatlıkla elbise dikiyorum. Herkese diyorum ki ‘bunu ben diktim’. Başkanımıza çok teşekkür ederim.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Şerife Soydan ise kursların ücretsiz olmasının önemine dikkat çekerek, “Tişört bile dünya para oldu. Kumaş alıp kendim dikiyorum, bu çok güzel bir his.” dedi.

Dilek Aydın ise “Eskiden dikiş dikmeyi sevmezdim ama artık üzerimdeki elbiseleri bile kendim dikiyorum.” ifadelerini kullandı.