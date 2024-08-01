Buca Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza atarak toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Bu bağlamda hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı ile toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm hizmetlerine yaymayı hedefliyor.

Eylem planı eğitimlerle desteklenecek

Belediye Meclis Salonu’nda birim müdürleri ve personele yönelik eğitimlerle desteklenen plan, yerel düzeyde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların yaşam kalitesini artırmak için stratejik adımlar içeriyor. Plan, hayata geçtiğinde Buca’da cinsiyet eşitliğinde Avrupa standartları uygulanacak.

Somut çözümlerle eşitlik

Eylem planı doğrultusunda Buca Belediyesi, kadınların yerel hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmeleri, temsiliyetlerinin güçlendirilmesi ve kent yönetiminde eşit ve aktif rol oynayabilmeleri için somut çözümler geliştirecek ve bu çözümleri kurum politikalarına entegre edecek