Olay, Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kapalı otoparkında meydana geldi. Denizcilik Bölümü'nde okuyan lise öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak'tan haber alamayan aile bireyleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kendi imkanlarıyla da gençleri arayan aile, evlerinin yakınındaki bir apartmanın otoparkında hareketsiz halde yatan oğullarını buldu. Polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gençin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, gençte morluklar olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Oğullarının cansız bedenini bulan aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Anne, olay yerinde sinir krizi geçirerek oğlunun tabutuna sarıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.