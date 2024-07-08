İzmir’in Buca ilçesinde Şirinyer Mahallesi'nde pompalı tüfekle meydana gelen saldırı sonucunda ağır yaralanan esnaf Hasan Çınar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan saldırgan B.T., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte dükkanın yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının daha önce Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının karşısındaki kuyumcuda çalıştığı ve psikolojik sorunları sebebiyle işten ayrıldığı öğrenildi. Ayrıca B.T.'nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınmak üzere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.