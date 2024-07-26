Buca'da Kör Ve Yaşlı Köpeğe Saldırı Failler Serbest, Tepkiler Çığ Gibi!

İzmir Buca'da 19 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 03:30'da Gediz Mahallesi'nde yaşanan olay, hayvanseverler arasında büyük yankı uyandırdı. Bir gözü görme engelli ve yaşlı olan sokak köpeği, bakkal önünde sopalarla saldırıya uğradı. Saldırganlar Tahir K. ve oğlu Remzi K., köpeği vahşice darp ettikten sonra polis tarafından gözaltına alındı ancak kısa sürede serbest bırakıldılar.

Hayvanseverlerin tepkisi dinmiyor

Yıllardır köpeğin bakımını üstlenen bakkal işletmecisi Duygu Görer ve mahalle sakinleri, olay anında köpeği kurtararak veterinere götürdü. Kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan köpek, hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen müşahede altında tutuluyor. Saldırganların serbest bırakılması ise mahallede ve hayvan hakları savunucuları arasında öfkeye neden oldu.

"Saldırganlar güç gösterisi yapmaya devam ediyor"

Köpeğin ve bakkalın avukatlığını üstlenen Selda Sarandal, saldırganların tehditlerini sürdürebileceği endişesiyle koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı talep ettiklerini belirtti. "Saldırganlar, bölgedeki varlıklarıyla güç gösterisi yapmaya devam ediyor. Duygu hanımın tehdit altında olduğunu gözlemlediğimiz için hukuki önlemler almak zorunda kaldık" dedi.

Tepkiler büyüdü

Olay, İzmir'deki hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz'ın da katıldığı eylemde, geniş güvenlik önlemleri alındı. "Katiller İçeri, Köpekler Dışarı" sloganları atan protestocular, hayvanlara yönelik şiddetin son bulmasını talep etti.

Yapılan basın açıklamasında, yıllardır sokak hayvanlarına yönelik zehirleme, tecavüz ve işkence gibi olayların cezasız kaldığına vurgu yapıldı. "Failler, cezasızlık politikasıyla şiddeti körüklüyor" diyen açıklama, saldırganların hukuki bir yaptırım görmemesinin şiddeti artırdığına dikkat çekti.

'Kanlı Yasa Tasarısı'na tepki

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili yasa tasarısına karşı çıktı. "Hayvan haklarına yönelik bu katliam yasasının meclisten geçmesi, hukukun üstünlüğüne aykırıdır" diyen Yılmaz, tasarının Cumhurbaşkanlığı talimatıyla 29 Temmuz’a kadar geçmesi için zorlandığını belirtti.