Buca'da Kurban Pazarlarında Sıkı Denetim

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Buca Belediyesi kurban pazarlarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ortamlarda kurban alışverişi yapabilmesi için Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların sağlık ve evrak kontrollerini titizlikle yürütüyor.

Denetimler ve sağlık kontrolleri

Belediye ekipleri, bayramın son gününe kadar sürecek denetimlerde şu kontrolleri yapıyor:

Kurbanlık hayvanların küpe ve pasaport kontrolü

Genel fiziki durum değerlendirmesi

Evrakların doğrulanması

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarının kontrolü

Veterinerlerden uyarılar

Buca Belediyesi veterinerleri, vatandaşlara kurban seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Kulak Küpesi: Hayvanın kulak küpesinin mutlaka olması gerektiğini vurgulayan veterinerler, bu küpenin hayvanın sağlıklı olduğunu ve gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Sağlıklı Yürüme: Kurbanlık hayvanın sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Burun ve Göz Durumu: Hayvanın burnunun parlak ve nemli olması, burundan akıntı gelmemesi, gözlerinin parlak ve canlı olması ve göz akıntısının olmaması gerektiği ifade edildi.

Çevresel Duyarlılık: Hayvanın çevredeki etmenlere karşı duyarlı olması da sağlıklı olduğunun bir göstergesi olarak belirtildi.

Sağlıklı ve güvenli kurban alışverişi

Bu kapsamlı denetimlerle, Buca Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.