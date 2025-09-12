Buca Belediyesi’nde maaş krizi işçilerin tepkisini büyüttü. Genel-İş Sendikası’na bağlı belediye çalışanları, ödenmeyen maaşları nedeniyle başlattıkları iş bırakma ve işgal eylemini dördüncü gününde sürdürüyor. Belediyeden yapılan ilk ödemeyle Haziran maaşı yatırıldı, Temmuz maaşının bir kısmı ödendi. Sendika, kalan tutarın ödenmesi halinde eylemin sona ereceğini duyurdu.

Maaşlar ödenmeyince iş bırakıldı

Haziran, Temmuz ve Ağustos maaşlarını alamayan işçiler, ayrıca toplu iş sözleşmesinden doğan farkların da ödenmemesi üzerine iş bırakma kararı aldı. Belediyede en düşük işçi alacağının 200 bin TL’yi aştığı ifade ediliyor.

İşgal eylemi dördüncü gününde

İşçiler, belediye binasında başlattıkları işgal eylemini dördüncü gününde de sürdürüyor. Belediye çalışanları, üç gündür nöbetleşe olarak binada kalıyor.

Belediyeden ilk ödeme

Dün sendika ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonrası belediye, Haziran maaşının tamamını, Temmuz maaşının ise bir kısmını yatırdı. Sendika, Temmuz maaşının kalan kısmı ödenene kadar eylemin devam edeceğini açıkladı.

“Çalışıp maaşımızı alamıyorsak hizmet veremeyiz”

Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Haziran maaşımız yattı, Temmuz maaşının da yan hakkı yatırıldı. Bugün Temmuz’un kalan kısmını ödeyeceklerini söylediler. O ödeme yapılmadan mücadelemizi sonlandırmayacağız. İşçi maaşlarını aksatan belediyelerden halkın hizmet etmesini beklemeleri mümkün değil. Üç aydır maaş almayan işçi zincire bağlansa bile çalışmaz.”

Başkan Duman’a çağrı

Yıldız, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a seslenerek, “Biz sadece maaşımızı istiyoruz. Çocuklarımız için, halkımıza hizmet için bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Aksi halde ailelerimizle birlikte direnişi büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.