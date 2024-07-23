Buca Belediyesi, aşırı sıcakların etkisini azaltmak ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla sahada görev yapan personelin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan personel için yeni mesai saatleri belirlendi. Bu düzenlemeye göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeli sabah 05.00 - 13.00 ve öğleden sonra 15.00 - 23.00 saatleri arasında çalışacak. Hizmetin kesintisiz devam etmesi için arada kalan üç saatlik dilimde ise “Acil Müdahale Timi” hazır bekleyecek. Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü saha personeli ise 08.00 - 15.00 saatleri arasında görev yapacak.

Başkan Duman’dan açıklama

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle son günlerde sıcaklıklarda rekor bir artış yaşanıyor. Bu durum sahada olan personelimizin çalışma şartlarını zorlaştırırken sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle mesai saatlerimizde değişikliğe gitmek durumunda kaldık” dedi. Başkan Duman, alın teri ile yoğun emek vererek Buca’ya hizmet eden çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, “İlçemize değer katan arkadaşlarımla beraber nice güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.