Bucalılar, Avusturya - Türkiye maçını izlemek için Hasanağa Bahçesi’ne akın etti. Buca Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda maçı izleyen sporseverler, millî heyecanı doruklarda yaşadı. Erken saatlerden itibaren sandalyelerini alan Bucalılar, bahçeyi tıka basa doldurdu.

Başkan Duman’dan birlikte izleme

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da halkıyla birlikte millî maç heyecanını yaşadı. Başkan Duman, alana gelerek maçın coşkusunu Bucalılarla paylaştı. Atılan gollerle heyecanın doruğa ulaştığı anlar, zafer coşkusuyla taçlandı. Başkan Duman, “Bu gece hepimiz bu ekrandan bir tarih yazıldığına şahit olduk. Bu skorla coşkumuz ve heyecanımız daha da arttı. Millî takımımız çok büyük başarılara imza atacak. Bizler de her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Hasanağa Bahçesi’nde tarihi gece

Hasanağa Bahçesi, millî maç coşkusuyla unutulmaz bir geceye sahne oldu. Buca Belediyesi'nin dev ekranı sayesinde, Bucalılar millî takımlarının zaferini hep birlikte kutladı. Gollerle dolu maç, bahçede bulunan herkesin heyecanını katladı. Başkan Duman’ın da katılımıyla, alandaki coşku ikiye katlandı.

Gelecek maçlar için beklentiler

Buca Belediyesi, millî maçların coşkusunu halkla birlikte yaşamak için dev ekran etkinliklerini sürdürmeyi planlıyor. Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen bu tür organizasyonlar, Bucalıların birlikte vakit geçirmesi ve millî heyecanı paylaşması için büyük bir fırsat sunuyor. Bir sonraki millî maçta daha büyük bir katılım ve coşku bekleniyor.