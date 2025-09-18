İzmir'in Buca ilçesinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçradığı mobilya deposunu kullanılmaz hale getirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde Seyhan Mahallesi'nde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçrayarak Fatih Türker’e ait mobilya deposunu kullanılmaz hale getirdi. Yangının söndürülmesinin ardından, depo tamamen zarar gördü.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Seyhan Mahallesi 659/14 Sokak’ta bulunan mobilya esnafının atıklarının biriktiği alanda yangın çıktı. Yangın, kısa süre içinde çevreye yayıldı ve Fatih Türker’in mobilya deposuna sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı, ancak depo kullanılmaz hale geldi.

"Çöp sorunu çözülmedi"

Fatih Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir Buca ve Karabağlar Belediyeleri’ne çöp ve atıkların toplanması konusunda başvurduklarını, ancak hiçbir çözüm üretilmediğini belirtti. Türker, "Biz 30 yılımızı verdik ve buraya kadar getirdik ama bir gecede bütün her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti," dedi.

Türker, çöp ve atıkların alanda toplanmaması nedeniyle mağdur olduklarını vurguladı ve "Aylardır herkese durumu bildiriyoruz, kimse ilgilenmedi, sonunda dükkanımız yandı. Burası ana depomuzdu ve içeride mobilyacılıkta kullanılan malzemeler vardı. Parası alınmış ve teslim edilmeyi bekleyen ürünler de vardı," şeklinde konuştu.

Bölgede mobilyacılık yapan Ahmet Adıgüzel de aylardır çöp sorunu yaşadıklarını ve çözüm üretilmediğini ileri sürerek, "Bugün Fatih ağabey zarar gördü, yarın biz de zarar görebiliriz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz," dedi.