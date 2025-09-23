“Nâzım Gurbette” adıyla düzenlenecek gecede, büyük şairin unutulmaz dizeleri müzik eşliğinde yeniden hayat bulacak.

Etkinlik, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Buca Kızılçullu Şubesi iş birliğiyle hazırlanan gecede; Batur Uyar, Emin Eray, Fuat Keyik, Hamide Sönmez, Nermin Sağcık, Nevriye Keyik, Recep Şahin ve Semihat Karadağlı Nâzım’ın eserlerini seslendirecek.

Şiirlere, solist Hülya Tümerdem ve müzisyen Erol Sönmez türküleriyle eşlik ederek gecenin duygusunu pekiştirecek.

Ulaşım kolaylığı

Buca Belediyesi, katılımı kolaylaştırmak için etkinlik öncesinde ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlayacak. Belediyenin ana hizmet binası önünden saat 19.30’da araç kaldırılacak.

Nâzım Hikmet’in hem Türk edebiyatında hem de dünya kültüründe bıraktığı izlerin hatırlatılacağı bu özel gece, edebiyat ve müzik tutkunlarını aynı sahnede buluşturacak.