Buca Belediyesi’nin 2025-2029 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman önderliğinde, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçenin geleceği titizlikle planlanıyor. Şeffaf yönetim anlayışı ve Bucalıların huzur içinde yaşayabileceği bir ilçe oluşturma hedefi, bu çalışmaların temelini oluşturuyor.

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, stratejik plan çalışmalarının sorumlu birim amirleri tarafından yürütüldüğünü belirtti. Duman, “Yerel yönetim çalışmalarında halkın onayını alacak bir başarı öyküsü yazmak istiyoruz. Bu teveccühe talibiz” diye aktardı.

“Hayalimi gerçekleştirdim”

Başkan Duman, doğup büyüdüğü Buca’da belediye başkanlığı görevine gelerek en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ifade etti. Duman, “Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın keyif almalarını sağlamak için katılımcı bir demokrasi anlayışını benimsiyoruz. Herkesin söz sahibi olduğu bir ortamda, gücümüzü birleştirerek Buca'yı daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Adil ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, alacağımız her kararda ilçemizin tüm dinamiklerini ve fikirlerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz” dedi.

“Tüm incelikleri düşündük”

Başkan Duman, belediye başkanlığı hayalinin ardından, yerel yönetimler anlamında bir başarı öyküsü yazmak için bu göreve talip olduğunu belirtti. Duman, “Yol arkadaşlarımızla birlikte detaylı bir planlamayla tüm inceliklerin düşünüldüğü programlarımızı hazırladık. Yoğun bir çalışma ile geleceğin Buca’sının vizyonunu oluşturacağız. İzmir’in marka ilçelerinden biri olan, yeşiliyle, tarım ürünleriyle, tarihiyle sembol bir bölge olan Buca’mızı hak ettiği noktalara taşıyacak olan ve 5 yılımızı kapsayan bu stratejik plan çalışmasına çok önem veriyorum” diye konuştu.

Planlı kentleşme ve yeşil alanlar

Başkan Duman, görev süresi boyunca önceliklerinin planlı kentleşme, yeşil alanların artırılması ve vatandaşların hizmetlere rahat ulaşması olduğunu vurguladı. Duman, “Yeşilimize yeşil katarken, plansız yapılaşmanın önüne geçeceğiz. Bucalı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerin yanında, engelli bireylerin kendilerini huzurlu hissettiği, yaşlıların yaşamaktan keyif aldığı, gençlerin ve çocukların oyun alanlarından spor tesislerine kadar her istediğinin karşılandığı bir ilçe yaratmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.