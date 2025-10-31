Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Bu tür büyük hacimli atıklar çöp kamyonlarıyla alınamıyor. Vatandaşlarımız Sarı Masa Çözüm Merkezimizi arayarak belediye ekiplerimizden destek alabilir' dedi.

Buca Belediyesi, mobilya atıklarının gelişigüzel yerlere bırakılarak çevre kirliliği yaratmasının önüne geçmek için harekete geçti. Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi'nden randevu alınması halinde Belediye ekipleri, koltuk, dolap, masa, sandalye gibi mobilya atıklarını vatandaşların adreslerinden teslim alacak.

ATIKLAR BERTARAF EDİLECEK

Mobilya atığı gibi büyük hacimli atıkların, standart çöp kamyonları ile toplanamadığı için temizlik ekiplerinin iş yükünü artırdığını ve iş programlarını aksattığını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

'Hepimizin yaşadığımız dünyaya karşı bir sorumluluğu var. Çevresel sürdürülebilirlik vatandaşlarımızın katkıları ile mümkün olabilir. Bu konuda birlikte bir tutum sergilemeli, dayanışma içerisinde olmamız gerekir. Buca Belediyesi olarak, mobilya atıklarının görüntü ve çevre kirliliğine neden olmadan bertaraf edileceği bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili olarak bizlere destek olmalarını istiyoruz. Sarı Masa birimimizi arayarak talep oluşturmaları halinde ekiplerimiz evlerine kadar gidip atıkları teslim alacaklardır.'

RANDEVU NASIL ALINIR?

Mobilya atıkları için talep oluşturmak isteyen vatandaşların, Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi'ne ait 0850 228 28 22 numaralı telefon hattını arayabilecekleri gibi, 0534 501 28 28 numaralı Whatsapp Hızlı İletişim Hattı'ndan da ekiplerle iletişime geçebileceği belirtildi.