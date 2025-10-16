Buca Belediyesi, Şirinyer’deki Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği ritim kurslarıyla özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatla bütünleşmesini ve gelişimlerini destekliyor.



Ritimle engeller aşılıyor

Buca Belediyesi’nin düzenlediği ritim kursları, özel gereksinimli bireylerin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor. Kurslar grup halinde yürütülüyor ve katılımcıların sosyalleşmesini teşvik ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan dersler, kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Müziğin evrensel dili

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, müziğin engelleri kaldırmada etkili olduğunu belirterek, “Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içine karışmalarını, üreterek mutlu olmalarını hedefliyoruz. Ritim kursları paylaşmayı, iletişimi ve pozitif bakışı artırıyor. Bu bizim için çok kıymetli” dedi.

Velilerden memnuniyet

Kursiyer velisi Yusuf Koç, “Buraya gelmek için dakikaları sayıyor. Merkezin merkezi bir yerde olması ulaşımı kolaylaştırıyor. Ücretli olsa bunu sağlayamazdım. Herkesin ulaşabilmesi çok güzel” ifadelerini kullandı.

Velisi Döndü Aksungur ise, “Bu çocuklar normalde dışarı çıkamıyor ama burada sosyalleşiyorlar. Kalabalığın içinde kendini göstermeyi öğrendi. Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.